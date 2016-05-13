Україна навряд чи досягне прогнозного зростання резервів НБУ 2016 року - експерти

Україна поточного року, найімовірніше, отримає лише один транш кредиту від ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду замість двох або трьох і, у зв'язку з цим, не досягне прогнозних показників зростання золотовалютних резервів Національного банку 18-19 мільярдів доларів, обмежившись показником в 14-15 мільярдів доларів на кінець поточного року.

Про це йдеться в прогнозі аналітичної групи DA Vinci, переданому УНІАН.

На даний момент Україна і Фонд проводять другий перегляд програми співробітництва, схваленої в березні 2015 року з обсягом фінансування 17,5 мільярда доларів. За цією програмою Україна 2015 року отримала два транші кредиту загальним обсягом 6,7 мільярда доларів, замість трьох.

"За нашими оцінками, наймовірнішим сценарієм є отримання не більше 1 траншу МВФ протягом поточного року на суму не більше 1,2 мільярда доларів. Це відіб'ється на прогнозних оцінках стану резервів до кінця 2016 року, - йдеться в прогнозі групи. - Результати першого кварталу ставлять під сумнів плани Національного банку України (НБУ) досягти прогнозного рівня ЗВР до кінця року в 18,7 мільярда доларів навіть після зниження орієнтиру з 19,6 мільярда доларів. На тлі скорочення припливу інвестицій в країну орієнтир обсягів ЗВР до кінця року становить близько 14-15 мільярдів доларів".

Аналітики DA Vinci звернули увагу на те, що на даний момент зроблена Нацбанком ставка на зростання резервів за рахунок фінансування МВФ є помилковою.

"Відновлення природного зростання ЗВР можна очікувати лише після суттєвої диверсифікації економіки України, зміни географії експорту, його структури в бік підвищення якості, різноманітності, зниження собівартості і зростання кількості конкурентоспроможної продукції з високим рівнем доданої вартості. До цього динаміка ЗВР буде повністю підпорядкована процесів взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями", - йдеться в прогнозі DA Vinci.

Раніше рейтингове агентство Moody's спрогнозувало, що Україна, найімовірніше, отримає транш кредиту від МВФ в обсязі 1,7 мільярда доларів до кінця першого півріччя.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України станом на 1 травня 2016 року, за попередніми даними, склали 13,241 мільярда доларів. За оцінками регулятора, поточний обсяг резервів покриває 3,4 місяця імпорту та є достатнім для виконання зобов'язань та поточних операцій уряду і Національного банку.

2015 року золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 мільярда доларів – до 13,3 мільярда доларів.