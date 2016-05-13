Держборг України навіть після реструктуризації перевищить 80% ВВП - Moody's

Обсяг державного та гарантованого державою боргу України навіть після проведення наприкінці 2015 року боргової реструктуризації, схваленої ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом, перевищить 80% ВВП, говориться у фінансовому прогнозі міжнародного рейтингового агентства Moody's для України.

"Боргова операція, проведена наприкінці 2015 року, багато в чому пом'якшила тиск на систему держфінансів і дозволила уникнути дефолту за держзобов'язаннями. Разом з тим, рівень боргу до ВВП залишається значним і перевищить 80% ВВП. Крім того, тривалими судовими розглядами обернеться проблема нереструктуризованого боргу перед Росією в обсязі 3 мільярди доларів", - зазначили в Moody's.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець березня склала 65,237 мільярда доларів, що на 1,4%, або на 887 мільйонів доларів, що вище показника на кінець лютого. У гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець березня склала 1,710 трильйона гривень, що на 1,8%, або на 30,558 мільярда гривень, що менше показника на кінець лютого.

Борг у 3 мільярди доларів, взятий урядом Януковича в грудні 2013 року, було визнано держборгом України наприкінці 2015 року, він увійшов до периметру реструктуризації, однак за рішенням саме російської сторони не пройшов реструктуризації. За рішенням уряду на виплату цього боргу був накладений мораторій. Росія стала ініціатором судового розгляду по боргу в арбітражному суді Лондона.