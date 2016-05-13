ПриватБанк в першому кварталі збільшив прибуток в 35 разів

Найбільший банк України ПриватБанк" в першому кварталі 2016 року отримав 211 мільйонів гривень прибутку, що в 35 разів більше прибутку за підсумками першого кварталу 2015 року 6 мільйонів гривень, повідомляється у звітності на сайті банку.

Відповідно до звітності, активи банку з початку року зросли на 4,5%, до 275,711 мільярда гривень, зобов'язання - на 4,9%, до 247,922 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, "ПриватБанк" за підсумками 2015 року отримав 267,698 мільйона гривень прибутку.

"ПриватБанк" 31 грудня 2015 року виплатив Національному банку України 1,064 мільярда гривень коштів, отриманих в якості рефінансування в 2014-2015 роках.

У листопаді минулого року "ПриватБанк" успішно завершив переговори з західними інвесторами про продовження до 2021 року операції з залучення субординованого боргу на суму 220 мільйонів доларів.

У 2015 році "ПриватБанк" успішно виконав програму рекапіталізації за підсумками стрес-тестування, проведеного 2014 року.

"ПриватБанк" (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які володіють прямо та опосередковано за 45% капіталу банку. Міжнародна банківська група "ПриватБанк" обслуговує понад 22 мільйонів корпоративних і роздрібних клієнтів в 10 країнах світу. За підсумками 2014 року банк отримав 749,036 мільйона гривень прибутку.