Гривня на міжбанку торгується по 25,48 за долар

У п'ятницю, 13 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,42/25,48 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,8560/28,9220 гривні/євро, відносно російського рублю - на рівні 0,3900/0,3920 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,4106 гривні/долар, станом на цю годину укладено 47 угод на суму 17,91 мільйона доларів.