Moody's очікує відновлення економіки України в 2016-2017 роках

Міжнародне рейтингове агентство Moody's очікує, що економіка України в 2016 та 2017 роках буде поступово відновлюватися і покаже зростання після значного падіння - в цілому приблизно на 15% - у попередні два роки.

Про це йдеться в економічному прогнозі Moody's для нашої країни.

"Ми очікуємо відновлення економіки та її повільного зростання в 2016 і 2017 роках після падіння в попередні два роки в цілому на 15%, - йдеться в прогнозі агентства. - Дефіцит бюджету, найімовірніше, залишиться на допустимому рівні 3,7%, що обумовлено виконанням програми реформ, схваленої Міжнародним валютним фондом. Разом з тим, процес відновлення потребуватиме подальших політичних та економічних перетворень, включаючи, в першу чергу, антикорупційні заходи".

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Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України 2016 року на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк очікує зростання ВВП на 1% при інфляції 15%, ЄБРР оцінює зростання ВВП за підсумками року на рівні 2%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може скласти 1% при зростанні промислового виробництва на 3% і уповільненні інфляції до 19%.

Дані по динаміці ВВП України в першому кварталі поки не оприлюднено, проте, за оцінками експертів, зростання реального ВВП в першому кварталі склало близько 1% у вимірі рік до року. Ці оцінки засновані на статистиці промвиробництва за березень, згідно з якою в Україні другий місяць поспіль зафіксовано зростання промвиробництва, однак у березні це зростання сповільнилося до 4,8% з 7,6%, зафіксованих місяцем раніше.