Банк Ахметова за квартал отримав понад 265 мільйонів збитку

Один з найбільших в Україні банків за активами "Перший український міжнародний банк" за підсумками першого кварталу отримав збиток у розмірі 265,382 мільйона гривень, що на 23,9% менше збитку банку за аналогічний період минулого року, повідомляється у звітності на сайті банку.

Відповідно до звітності, активи банку з початку року зросли на 4,6%, до 39,393 мільярда гривень, зобов'язання - на 5,9%, до 33,977 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, ПУМБ 2015 року, за попередніми даними, отримав 1,755 мільярда гривень збитку, що в 13 разів більше збитку за підсумками попереднього року на рівні 135,806 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. "Перший український міжнародний банк" (ПУМБ) заснований 1991 року і є одним з найбільших банків України за обсягом активів.

Основним власником банку є український бізнесмен Рінат Ахметов через компанію "СКМ Фінанс".