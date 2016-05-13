Лагард: вихід Великобританії з ЄС може призвести до технічної рецесії

Вихід з Великобратинии зі складу Євросоюзу може спричинити технічну рецесію в країні, викликану зростанням цін і втратою Лондоном статусу світового фінансового центру.

Про це повідомляє Сityam з посиланням на заяву голови Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

"Голосування за вихід зі складу стане причиною тривалого періоду підвищеної невизначеності, викликаної волатильністю фінансового ринку і скороченням виробництва. У довгостроковій перспективі скорочення виробництва і доходів буде негативним і відчутним", - йдеться в повідомленні.

У МВФ зазначили, що Велика Британія ризикує потрапити до замкнутого кола слабкого економічного зростання, зниження цін на житло та акції компаній.

"Якщо вихід спричинить різке скорочення зовнішнього фінансування, це призведе до падіння курсу фунта стерлінгів, а також зниження рівня інвестицій і споживання, що викличе зростання цін на внутрішньому ринку", - підкреслила Лагард, посилаючись на значний дефіцит платіжного балансу Великобританії.

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Також голова МВФ зазначила, що Фонд завершив свою "місію" у Великій Британії – виконав оцінку економічних успіхів і порадив, як можна підтримати економічне зростання.