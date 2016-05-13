МВФ допоможе Україні реформувати пенсійну систему

Україна має намір у співавторстві з фахівцями Міжнародного валютного фонду розробити стратегію пенсійної реформи, яка входить до переліку глобальних економічних перетворень, затверджених Фондом у березні 2015 року.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це йшлося на зустрічі віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка з місією МВФ, яка працює зараз у Києві.

«Сторони домовилися найближчим часом спільно розробити генеральну стратегію реформування пенсійної системи і до завершення роботи місії в Україні (до 18 травня - УНІАН) узгодити першочергові кроки з наведення порядку в системі пенсійного забезпечення та подолання дефіциту бюджету Пенсійного фонду, які необхідно здійснити вже до кінця поточного року», - повідомили в прес-службі.

Під час зустрічі сторони не обговорювали деталі майбутньої стратегії, однак Розенко звернув увагу, що уряд і зараз, і раніше неухильно виконувала вже видані Фондом рекомендації щодо пенсійної реформи.

«Незважаючи на відсутність формальних підписів, ми рухалися за тією програмою, яка була попередньо погоджена з МВФ. Ми виконували, і виконуватимемо взяті на себе зобов'язання з реформування пенсійної системи, адже ми прекрасно розуміємо, що це потрібно насамперед Україні і громадянам України», - цитує прес-служба Розенка.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк також зазначав, що проведення пенсійної реформи в країні є вкрай необхідним і має розпочатися вже цього року.

Нормативну базу для проведення пенсійної реформи було напрацьовано ще в 2015 році, і перші кроки із зміни пенсійної системи в Україні повинні мали бути зроблені вже з початку 2016 року. Однак через цілий ряд причин політичного й економічного характеру реформу було відкладено, а рішення - не прийнято.

Новий уряд Володимира Гройсмана, який приступив до виконання обов'язків у середині квітня поточного року - після подолання глибокої парламентської й урядової кризи в Україні, заявив про те, що повернеться до пенсійної реформи, назвавши її пріоритетом своєї роботи.