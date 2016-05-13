У Польщі та Угорщині вперше за чотири роки зафіксували падіння економіки

Економіка Польщі скоротилася в першому кварталі вперше з 2012 року, повідомляє Financial Times з посиланням на опубліковані дані. Обсяг польського ВВП знизився порівняно з попереднім кварталом на 0,1%, при тому, що економісти очікували його зростання на 0,6%. Минулого кварталу економіка країни зросла на 1,3%.

У річному обчисленні польська економіка зросла на 3%, що також нижче за очікування, відзначає видання. Економісти прогнозували збільшення в розмірі 3,5%, а в останньому кварталі 2015 року зростання становило 4,5%.

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Після закриття ринків агентство Moody's збирається переглянути кредитний рейтинг Польщі. За даними FT, більшість аналітиків очікують або його зниження, або перегляду з негативним прогнозом передає РБК.

Угорщина в п'ятницю вранці також опублікувала дані, що свідчать про перше скороченні ВВП за період з кінця 2012 року. Порівняно з минулим роком він знизився на 0,8% за прогнозу +0,4%. Минулого кварталу зростання становило 0,6%.

Порівняно з минулим роком угорська економіка зросла на 0,9%, що нижче 3,2% у попередньому кварталі, і знову ж таки нижче, ніж прогнози, які передбачали її збільшення на 2,4%.

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Спад, зазначає FT, викликаний почасти значним падінням обсягів будівництва, які за підсумками березня знизилися на 33,9%. При цьому в розділі «цивільне будівництво» спад становив 52,4%.