Українська "дочка" російського "Внєшторгбанку" закінчила квартал зі збитком 4,6 мільярда

Один із найбільших банків України «ВТБ Банк», що належить російському «Внєшторгбанку», за підсумками першого кварталу 2016 року отримав 4,594 млрд грн збитку, що у 1,9 раза менше за збиток аналогічного періоду минулого року.

Як повідомляється у звітності на сайті банку, з початку року його активи знизилися на 11% – до 22,788 млрд грн, зобов'язання – на 28,8%, до 17,635 млрд грн, у той час як власний капітал зріс у 6 разів – до 5,153 млрд грн.

Раніше банк повідомляв, що за підсумками 2015 року отримав 4,552 млрд грн збитку, що у 3,7 раза менше за збиток попереднього року.

Як повідомляв УНІАН, акціонери «ВТБ Банку» збільшили капітал фінустанови на 8,9 млрд грн, або на 35%, – до 34,2 млрд грн.

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«ВТБ Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи іноземних банків. З 2006 року більше 99,9% акцій банку належать російському «Внєшторгбанку».