Міністр фінансів назвав терміни завершення переговорів із МВФ

Україна розраховує завершити переговори з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом щодо другого перегляду програми реформ, схваленої в березні 2015 року, до початку червня, повідомив в інтерв'ю CNN міністр фінансів України Олександр Данилюк, перебуваючи в Лондоні.

«Я хочу нагадати, що у нас не було непорозуміння з МВФ. У нас була певна затримка у спільній роботі. Зараз у Києві працює місія МВФ, і я маю намір приєднатися до них вже завтра, 14 травня. Зараз питання в тому, аби досягти порозуміння щодо меморандуму (про другий перегляд програми реформ - УНІАН), і це питання найближчих тижнів», - сказав Данилюк.

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Раніше глава Мінфіну відзначав, що продовження співпраці України з МВФ відкриє для нашої країни можливість отримати додатково близько 5 млрд дол. від інших зовнішніх кредиторів.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ працює в Києві з 10 по 18 травня для обговорення і завершення другого перегляду програми реформ, схваленої в березні 2015 року. В рамках цієї програми загальним обсягом 17,5 мільярда доларів. Україна вже отримала два транші кредиту: 5 мільярдів доларів 13 березня і 1,7 мільярда доларів 4 серпня 2015 року.

За оцінками НБУ, обсяг необраних коштів за програмою з МВФ становить 11 мільярдів доларів, пов'язаних з цією програмою кредитів ЄС – 1,2 мільярда євро, США – 1 мільярд доларів. Крім того, виконання програми з МВФ дасть змогу Україні розраховувати на фінансову допомогу від урядів країн "Великої сімки" і великих банків, Світового Банку, ЄБРР та ЄІБ.

У Мінфіні відзначали, що до кінця поточного року Україна розраховує отримати з усіх джерел фінансування близько 10 мільярдів доларів кредитних коштів.