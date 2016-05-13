Скасування оподаткування пенсій торкнеться майже 300 тисяч пенсіонерів – міністр соцполітики

Ініційоване урядом скасування оподаткування високих пенсій, яке було введено в березні 2014 року, торкнеться майже 300 тисяч пенсіонерів, які зараз платять податок з пенсії, повідомив під час Години запитань до уряду в парламенті міністр соціальної політики Андрій Рева.

«З метою збільшення реальних доходів майже 291 тисячі пенсіонерів України уряд ініціював скасування впровадженого з 2014 року оподаткування пенсій», - сказав Рева.

Він зазначив, що відповідний законопроект вже внесено на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 травня 2016 року включила до порядку денного урядовий законопроект, а також чотири альтернативних депутатських законопроекти, що передбачають скасування оподаткування високих пенсій.

Як наголошується в пояснювальній записці до урядового законопроекту, його прийняття зменшить надходження до бюджету на 800 млн грн в 2016 році. Водночас, автори законопроекту зазначають, що надходження в бюджет за рахунок податку на доходи фізичних осіб зросли у зв‘язку із зниженням Єдиного соціального внеску в цьому році і можуть компенсувати відсутність надходжень від оподаткування пенсій.

Надходження податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету за I квартал 2016 року зросли порівняно з I кварталом 2015 року на 45,3%, при врахованих у бюджеті темпах зростання 37,9%, що дало додатковий ресурс в обсягу 1,2 млрд грн для покриття втрат від скасування оподаткування пенсій.