Байден пообіцяв Порошенку кредитні гарантії на $1 мільярд найближчим часом

Президент Петро Порошенко та віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден домовилися про підписання найближчим часом угоди про надання Україні кредитних гарантій на 1 млрд доларів США.

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови, повідомляють у прес-службі глави держави.

Зокрема, Порошенко поінформував Байдена про заходи щодо вдосконалення системи державних фінансів та покращення ділового клімату в Україні.

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У свою чергу Байден висловив сподівання, що результати реформ в Україні дозволять активізувати підтримку України з боку США, МВФ та інших міжнародних партнерів нашої країни.

«Співрозмовники домовилися про підписання найближчим часом двосторонньої угоди про надання Україні третього траншу кредитних гарантій на 1 млрд доларів США», - наголошують у прес-службі.