Прокуратура Києва почала розслідування про крадіжку співробітниками "Дельта Банку" 4,5 мільярда

Прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження за фактом заволодіння посадовими особами «Дельта Банку», який в даний час знаходиться в стадії ліквідації, коштами на суму понад 4,5 млрд грн.

Як повідомила прес-служба прокуратури Києва на своїй сторінці в соцмережі Facebook, досудове розслідування розпочато за матеріалами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Прокуратура встановила, що протягом 2013-2015 років працівники «Дельта Банку» заволоділи коштами фінустанови шляхом здійснення фіктивних кредитних операцій з використанням рахунків понад 60 тисяч клієнтів.

За інформацією прокуратури, відомості про вчинення посадовими особами банку кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розслідування проводить столичне слідче управління Нацполіції під контролем керівництва прокуратури міста.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапила в управління фонду за всю історію банківської системи України, – «Дельта Банку». З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2015 року звернувся до тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних із неплатоспроможністю та ліквідацією «Дельта Банку», відповідаючи на електронну петицію від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.