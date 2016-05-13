Гривня йде на вихідні з курсом 25,49 за долар

У п'ятницю, 13 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,42/25,49 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,7700/28,8470 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3880/0,3890 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 25,4522 грн/дол., на цю годину укладено 491 угоду на суму 248,15 млн дол.