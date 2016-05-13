Нацбанк зареєстрував ще одну платіжну систему

Національний банк України погодив правила платіжної системи Ibox MoneyTransfer і видав платіжній організації цієї системи – «Агрокомбанку» - свідоцтво від 12 травня 2016 року.

Як повідомляється на сайті НБУ, відомості про нову систему внесені в реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

Регулятор відзначив, що платіжна система Ibox Money Transfer стала восьмою платіжною системою на ринку України, створеною банком-резидентом.

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Довідка УНІАН. Платіжна система Ibox Money Transfer призначена для переказів у національній валюті, доларах США, євро та російських рублях. Внутрішньодержавні перекази в системі здійснюються від фізичних осіб на користь фізичних і юридичних осіб, а також від юридичних осіб на користь фізичних осіб. Транскордонні перекази здійснюються між фізичними особами.

Перелік всіх платіжних систем, відомості про яких внесені до реєстру платіжних систем, розміщений на офіційному сайті Національного банку України.