Обама та лідери країн Північної Європи підтримали збереження санкцій проти РФ

Під час зустрічі із лідерами Данії, Швеції, Ісландії, Норвегії та Фінляндії президент США відзначив, що країни єдині у стурбованості через "агресивну військову присутність" Росії у Північному регіоні. Про це повідомляє Reuters.

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За словами Барака Обами, він та лідери п'яти країн Північної Європи погодились, що санкції проти Росії необхідно зберегти.

Як відомо, російська анексія Криму в 2014 році стривожила сусідів Росії. НАТО розглядає способи приборкання подальшої російської агресії, а Білий дім прагне засвідчити підтримку своїх північноєвропейських союзників.