Обама та лідери країн Північної Європи підтримали збереження санкцій проти РФ
21:16, 13 травня 2016Фінанси
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Президент США Барак Обама та лідери п'яти північноєвропейських країн погодилися, що санкції проти Росії необхідно продовжити.
Обама та лідери країн Північної Європи підтримали збереження санкцій проти РФ / investigator.org.ua
Під час зустрічі із лідерами Данії, Швеції, Ісландії, Норвегії та Фінляндії президент США відзначив, що країни єдині у стурбованості через "агресивну військову присутність" Росії у Північному регіоні. Про це повідомляє Reuters.
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За словами Барака Обами, він та лідери п'яти країн Північної Європи погодились, що санкції проти Росії необхідно зберегти.
Як відомо, російська анексія Криму в 2014 році стривожила сусідів Росії. НАТО розглядає способи приборкання подальшої російської агресії, а Білий дім прагне засвідчити підтримку своїх північноєвропейських союзників.
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