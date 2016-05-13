Гройсман сподівається на позитивні висновки місії МВФ за підсумками роботи в Києві

Як повідомляє прес-служба уряду, про це Гройсман сказав у ході телефонної розмови з віце-президентом США Джозефом Байденом.

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«Співрозмовники обмінялися думками про співпрацю між Україною і Міжнародним валютним фондом. Володимир Гройсман висловив надію на успішні підсумки переговорів з місією МВФ, яка в ці дні перебуває в Києві», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсягу 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

В даний час триває другий перегляд програми співробітництва. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між українською владою і Радою директорів МВФ.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк зазначав, що Україні критично важливо відновити співпрацю з МВФ, оскільки це дає імпульс програмі реформ і відкриває для країни додаткові фінансові можливості від інших кредиторів.

Зокрема Данилюк наголошував, що продовження співпраці України з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом, місія якого нині працює в Києві, відкриє для нашої країни можливість отримати додатково близько 5 млрд дол. від інших зовнішніх кредиторів.