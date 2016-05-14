Митниці в січні-квітні конфіскували товарів на 555 мільйонів гривень
Українські митниці за результатами січня-квітня 2016 року наклали штрафи за незаконне переміщення товарів і конфіскували товарів на суму 555 млн грн, що майже в 2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби з посиланням на голову ДФС Романа Насірова.
За його словами, за 4 місяці митниці склали 7093 протоколи про порушення митних правил на суму майже 637 млн грн.
Насіров зазначив, що такі показники є результатом ефективної боротьби з корупцією, контрабандою, незаконним переміщенням через кордон заборонених товарів та іншими правопорушеннями.
«Координація зусиль з іншими державами у цій сфері допоможе митним органам ще ефективніше здійснювати свою діяльність і виконувати покладені на них функції. Це важливий шлях запобігання та виявлення порушень митного законодавства та контролю і регулювання митних кордонів», - наголосив він.
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Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, зростання митних платежів до бюджету країни може перевищити 50 млрд грн щорічно. Гройсман заявив, що має намір продовжити інспекції роботи митних пунктів України, а також проаналізувати всі кадрові рішення, прийняті на митницях до 1 травня цього року.