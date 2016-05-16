Кабмін цього тижня представить план реформ для економічного зростання - Гройсман

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у своєму зверненні у соціальній мережі Facebook.

«Ми цього тижня завершуємо роботу над операційним планом реформ, який чітко визначить те, що ми будемо робити до кінця року. Це спільний продукт усієї нашої урядової команди і команди Ради реформ. Ми обговоримо це з народними депутатами, щоб це був спільний план дій", - сказав Гройсман.

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"Немає завдань, які ми не могли б вирішити. Ми наведемо порядок у всіх сферах держуправління. Нам потрібні оптимізм, віра і важка робота, якої ми не боїмося. Україна завжди перемагатиме, тому що іншого шляху у нас немає», - заявив він.