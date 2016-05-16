Продаж квитків може покрити 75% витрат на Євробачення 2017 року - Мінінфраструктри

Продаж квитків може покрити 75% всіх витрат, необхідних для організації пісенного конкурсу "Євробачення" наступного року.

Таку думку висловила радник міністра інфраструктури Яніка Меріло на свій сторінці в Facebook.

За її словами, для проведення конкурсу зовсім не обов'язково залучати величезний бюджет, важливіше - ефективність використання виділених коштів.

"На вихідних звучали голоси "будуть гроші на організацію Євробачення". Євробачення - це не просто крутий захід, а й реальна реклама країни та підвищення туризму, нові інвестиції та робочі місця. Бюджет, порівняно з тим, що неефективно витрачається, не такий вже й високий. Найменшими інвестиціями останнім часом обійшлася Естонія, якій 2002 року конкурс коштував 8 мільйонів євро. 2013 року в Швеції і 2014 в Данії конкурси обійшлися приблизно в 15 мільйонів євро, але вони були і досить пафосні", - написала Мірило.

"Якщо скромніше, то оплата країн за участь, підтримка засновників і прибуток від продажу квитків може покрити приблизно 75% витрат. А в Україні, враховуючи важливість заходу, вірю ще більше у спонсорські гроші. Так що я не дуже драматизувала "а чи є гроші". Я впевнена, що знайдуться", - додала вона.

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Як повідомляв УНІАН, у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2016", який відбувся в суботу в Стокгольмі, перемогу здобула представниця України Джамала з піснею "1944".

Про бажання прийняти у себе Євробачення-2017 вже заявили три українських міста: Київ, Одеса та Дніпропетровськ.

Крім того, міністр культури і демократії Швеції Аліс Ба Кунке запропонувала Україні допомогу в організації Євробачення-2017.