Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "ССС"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України на рівні "ССС", одночасно підтвердивши аналогічний рейтинг щодо українських євробондів.

Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, розміщеному на його корпоративному сайті.

"Підтвердження рейтингу відображає брак реформ, необхідних для отримання донорської допомоги, - йдеться в повідомленні. - Разом з тим, Fitch очікує, що новий уряд продовжить програму перетворень".

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті (рейтинг дефолту емітента) до "CCC" з "RD" (обмежений дефолт) на тлі завершення процесу реструктуризації частини держборгу країни.

За оцінками Fitch, боргова стійкість України покращилася, а зниження потреби в рефінансуванні боргів і продовження підтримки офіційних кредиторів дало деякий перепочинок, і знизило ризик суверенної боргової кризи в коротко - і середньостроковій перспективі.

Слідом за суверенним, були підвищені рейтинги українських міст - Києва та Харкова, а також низки підприємств, включаючи енергетичний держхолдинг "Нафтогаз України".