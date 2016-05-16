Україна може отримати транш від МВФ на початку липня - Fitch

Україна в разі відновлення співпраці з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом, може отримати третій транш кредиту за програмою EFF обсягом 1,7 мільярда доларів в липні поточного року.

Відповідне припущення висловили фінансисти міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Програма EFF - з використанням розширеного фінансування - була затверджена в березні 2015 року. Перші два транші загальним обсягом 6,7 мільярда доларів Україна отримала в березні та в липні минулого року. Третій транш кредиту обсягом 1,7 мільярда доларів. Україна розраховувала отримати восени 2015 року, проте в силу низки обставин, переважно політичного спрямування, рішення про виділення грошей так і не було прийнято.

"Fitch очікує, що новий уряд України, обрання якого дозволило подолати політичну кризу в країні, повернеться до плану реформ, що забезпечить отримання третього траншу кредиту від МВФ обсягом 1,7 мільярда доларів вже на початку третього кварталу року (у липні - УНІАН)", - йдеться в повідомленні. - Разом з тим, варто визнати, що коаліція, яка затвердила нинішній склад уряду, є дуже нестійкою. У зв'язку з цим Fitch не виключає, що реформи можуть бути ситуативними, а це може призвести до подальших затримок фінансування з боку МВФ".

Раніше Fitch зазначав, що за умови проведення реформ, Україна може отримати від МВФ до кінця року 5,2 мільярда доларів, що прописано в розкладі виділення коштів, затвердженому за програмою EFF. Разом з тим, низка експертів сумніваються в тому, що Україна отримає більше одного кредитного траншу поточного року.

Читайте такожFitch підтвердило рейтинг України на рівні "ССС"

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 10 по 18 травня працює місія МВФ. Йде другий перегляд програми співробітництва EFF. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між українською владою і Радою директорів МВФ. Очікується, що сторони зможуть узгодити його вже до кінця травня і потім представити на розгляд Ради директорів МВФ.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк зазначав, що Україні критично важливо відновити співпрацю з МВФ, оскільки це дає імпульс програмі реформ і відкриває для країни додаткові фінансові можливості від інших кредиторів.

Зокрема, Данилюк підкреслював, що продовження співпраці України з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом, місія якого в даний момент працює в Києві, відкриє для нашої країни можливість отримати додатково близько 5 мільярдів доларів від інших зовнішніх кредиторів.