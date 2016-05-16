Мінекономрозвитку запустило навчальний онлайн-курс по системі держзакупівель Prozorro

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України запустило навчальний онлайн-курс по системі електронних державних закупівель Prozorro на безкоштовній платформі Prometheus, повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, програма розділена на 2 рівні: базовий, присвячений вивченню основ публічних закупівель і поглиблений, спрямований на більш високий професійний рівень закупівельної діяльності. У слухачів курсу буде можливість отримати сертифікати як базового, так і поглибленого рівнів.

Програма курсу складається з циклу відео-лекцій, а також додаткових матеріалів, інтерактивних завдань і форуму, на якому слухачі можуть задавати питання викладачам. При цьому лекторами курсу стануть провідні експерти із закупівель, юристи, фахівці Мінекономрозвитку, проекту ЄС "Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС", Transparency International в Україні та Центру протидії корупції.

У міністерстві повідомили, що на курс вже записалося більше 3,5 тисячі осіб.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України запустив інформаційний ресурс infobox.prozorro.org, покликаний полегшити роботу замовників у системі електронних державних закупівель Prozorro.

На ресурсі представлено опис детального алгоритму розміщення замовлення в Prozorro, а також бібліотека зразкових специфікацій, які дають можливість замовникам не складати специфікації замовлень з нуля.

Верховна Рада України 25 грудня 2015 року прийняла закон, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній та з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

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Система Prozorro працювала в пілотному режимі з лютого минулого року і опрацювала трохи більше 2% всіх держзакупівель в країні. На кінець 2015 року в системі брало участь понад 2200 держкомпаній, які провели близько 37 тисяч тендерів. Загальна сума зареєстрованих тендерів склала близько 7 мільярдів гривень. Економія на кінець минулого року становила 12% від суми тендерів, або понад 500 мільйонів гривень.