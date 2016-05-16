Fitch допускає зростання ЗВР України до $17,7 мільярда до кінця року при відновленні фінансування від МВФ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що зростання золотовалютних резервів Національного банку України за підсумками року може скласти 17,7 мільярда доларів, проте ключовою умовою такого зростання є відновлення фінансування економіки України з боку Міжнародного валютного фонду.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, розміщеному на сайті агентства.

"Затримки з наданням Україні чергового траншу по лінії МВФ вже привели до зниження резервів до 12,7 мільярда доларів. Проте Fitch очікує, що резерви зростуть до 17,7 мільярда доларів до кінця 2016 року на тлі отримання Україною сумарно близько 8 мільярдів доларів від зовнішніх кредиторів, включаючи 5,2 мільярда доларів по лінії МВФ, як планувалося раніше, - йдеться в повідомленні. - Невдача з відновленням фінансування від МВФ, ймовірно, не призведе до неможливості виконання держзобов'язань, проте завдаватиме тиску на гривню і, таким чином, гальмуватиме загальне економічне відновлення".

При цьому Fitch підкреслили, що політика адміністративного регулювання ринку капіталу все ще актуальна, проте надалі вона, ймовірно, буде пом'якшуватися.

Крім того, в агентстві зазначили, що ключовою умовою відновлення фінансування з боку МВФ стануть реформи та політична стабільність в Україні. А, приміром, чинник невиплати російського боргу обсягом 3 мільярди доларів, визнаного державною, розгляд якого відбудеться в Арбітражному суді Лондона, навряд чи матиме якийсь вплив на рішення МВФ по Україні.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України станом на 1 травня 2016 року, за попередніми даними, склали 13,241 мільярда доларів, що на 519,5 мільйона доларів, або на 4,1%, більше показника на 1 квітня на рівні 12,722 мільярда доларів. Зростання резервів у квітні відбулося насамперед завдяки купівлі Нацбанком валюти для згладжування надмірних коливань на міжбанківському ринку. Так, чиста купівля валюти Нацбанком протягом місяця склала 675,8 мільйона доларів США.

Крім того, зростання резервів сприяли надходження на користь уряду на суму 661,1 мільйона доларів, у тому числі 651,1 мільйона доларів у результаті розміщення валютних облігацій внутрішньої держпозики та 10 мільйонів доллпров від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Поточний обсяг резервів покриває 3,4 місяця імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань та поточних операцій уряду і Національного банку.