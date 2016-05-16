ВВП України в першому кварталі незначно зріс - Держстат

Валовий внутрішній продукт України в першому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, четвертим кварталом 2015 року, з урахуванням сезонного фактора, без урахування окупованого Криму та частині зони проведення АТО, знизився на 0,7%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на оперативні дані, що в річному вираженні, порівняно з першим кварталом 2015 року, ВВП України в першому кварталі 2016 року зріс на 0,1%.

Раніше, 26 квітня, Національний банк України повідомив, що, за його оцінками, економіка України продовжила відновлення в першому кварталі 2016 року, за результатами якого зафіксовано незначний приріст ВВП в річному вимірі. НБУ прогнозує зростання реального ВВП 2016 року на 1,1%.

Експерти оцінювали зростання реального ВВП у першому кварталі в межах 1% у вимірі рік до року.

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Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в цілому протягом 2015 року порівняно з попереднім роком (у постійних цінах 2010 року), без урахування окупованого Криму та частині зони проведення АТО, прискорилося до 9,9% з 6,8% роком раніше. Номінальний ВВП за підсумками року у фактичних цінах склав 1,979 трильйона гривень, на душу населення – 46,201 тисячі гривень.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк очікує зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може скласти 1%.