Порошенко наполягає на реформах, необхідних для підписання меморандуму з МВФ

Президент України Петро Порошенко назвав вкрай важливим проведення реформ, необхідних для продовження співпраці з основним кредитором країни Міжнародним валютним фондом та підписання меморандуму за програмою EFF, затвердженою фондом у березні 2015 року.

Як повідомили в прес-службі глави держави, про це Порошенко сказав в ході зустрічі з послами країн "Великої сімки".

"Президент підкреслив важливість проведення необхідних реформ для підписання меморандуму з МВФ та подякував за підтримку у реформуванні України, висловивши сподівання на подальшу плідну співпрацю", - повідомили в прес-службі.

В ході зустрічі Порошенко підкреслив, що сьогодні в Україні сформовано новий уряд і коаліцію в парламенті. Програма роботи уряду, за словами Порошенка, досить амбітна та сформовано на основі пропозицій Національної ради реформ, програми МВФ та Угоди про асоціацію Україна - ЄС.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман також підкреслив, що основою роботи Кабінету міністрів є Угода про асоціацію з ЄС та програма реформ МВФ.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві з 10 по 18 травня працює місія МВФ. Йде другий перегляд програми співробітництва EFF. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між українською владою і Радою директорів МВФ. Очікується, що сторони зможуть узгодити його вже до кінця травня і потім представити на розгляд Ради директорів МВФ.

Рада директорів має прийняти рішення про виділення нашій країні чергового, третього за рахунком, кредитного траншу обсягом 1,7 мільярда доларів. Перші два транші Україна отримала 2015 року, їх обсяг склав 6,7 мільярда доларів.