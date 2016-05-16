Після підвищення прожиткового мінімуму для 82% українських пенсіонерів збільшили пенсію - голова ПФ

Підвищення прожиткового мінімуму з 1 травня поточного року призвело до збільшення пенсій 81,7% українських пенсіонерів, повідомив на прес-конференції глава Пенсійного фонду України Олексій Зарудний.

"У цілому перерахунок з 1 травня торкнувся майже 10 мільйонів осіб з 12,2 мільйона пенсіонерів. Тобто, перерахунок проведено майже 82% пенсіонерів", - сказав Зарудний.

Він зазначив, що решта 2,2 мільйона пенсіонерів не отримали підвищення виплат, оскільки їх пенсії вище рівня мінімальної пенсії і не містять в розрахунку складових, які залежать від показника прожиткового мінімуму. Всього мінімальну пенсію за віком, яка була підвищена безпосередньо, отримують 6,5 мільйона пенсіонерів. До категоріям пенсіонерів, які отримують пенсії вище за мінімальну, але все одно отримають підвищені виплати з 1 травня, належать інваліди війни та учасники бойових дій (122,5 тисячі чоловік), ліквідатори аварії на ЧАЕС (8,1 тисячі осіб), шахтарі (118,8 тисячі осіб) та інші категорії громадян.

Для тих, хто отримує мінімальну пенсію, максимальне підвищення після перерахунку становило 56 гривень. Разом з тим ліквідатори аварії на ЧАЕС отримали підвищення пенсії мінімум на 126 гривень, учасники бойових дій – на 92,4 гривні, інваліди війни – на 126-159,6 гривні в залежності від групи, а шахтарі – на 168 гривень.

Відповідаючи на питання, чи буде проведено перерахунок пенсій тим людям, які отримують виплати менше прожиткового мінімуму в 1130 грн, Зарудний запевнив, що на сьогодні всі пенсіонери, які мають достатній стаж роботи, одержують виплати як мінімум на рівні прожиткового мінімуму. Разом з тим, він зазначив, що є громадяни, які не мають достатнього стажу або отримують виплати у вигляді доплат і соціальних гарантій. "Дійсно, є така категорія людей, які сьогодні можуть отримувати виплати нижче прожиткового мінімуму, зокрема, на рівні 949 гривень", - сказав Зарудний.

За його словами, це питання потребує законодавчого врегулювання. "Наприклад, минулого роцку до цієї категорії потрапляли інваліди третьої групи, багатодітні матері. За даними категоріям питання можна було вирішити на рівні постанов уряду, і це було зроблено. Що стосується інших категорій - це необхідно вирішити на законодавчому рівні", - сказав Зарудний.

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Як повідомляв УНІАН, збільшення пенсій у зв'язку з підвищенням з 1 травня прожиткового мінімуму торкнеться 324 632, або 41%, київських пенсіонерів.

Соціальні стандарти в Україні з 1 травня зросли на 6%, як було передбачено у Законі про державний бюджет на 2016 рік.

Так, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс на 5% - з 1074 гривень до 1130 гривень, мінімальна зарплата і прожитковий мінімум для працездатного населення збільшилися на 5% - з 1378 гривень до 1450 гривень.