Гривня закрила міжбанк на рівні 25,40 за долар

У понеділок, 16 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,36/25,40 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7320/28,7750 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3910/0,3920 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,3947 гривні/долар, станом на цю годину укладено 572 угоди на суму 443,78 мільйона доларів.