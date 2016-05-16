У Нацбанку анонсували подальше зниження облікової ставки

Національний банк України має намір продовжити зниження облікової ставки, однак про нульовою ставкою говорити поки рано.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

"Ми знаходимося в циклі зниження ставок. Сказати, коли ми наступного разу знизимо ставку, я не можу. Будемо оцінювати темпи інфляції", - сказав він.

За словами Сологуба, регулятор буде поступово пом'якшувати монетарну політику. "Говорити, що ставка має бути нульовою, наразі рано. Але важливо, щоб вона не була такою високою, як зараз", - додав він.

Як пояснив заступник голови НБУ, щоб стимулювати економіку до зростання, зниження облікової ставки недостатньо.

"Якщо б ми встановили ставку 2-3%, то хто б побіг брати кредит, щоб будувати завод в Черкаській області? Швидше, в наших умовах політичної нестабільності простіше піти і купити долари. І це при тому, що наша економіка досить закредитована, кредитоспроможних позичальників не так багато", - сказав він.

Також Він зазначив, що ринок реагує на зміну дисконтної ставки з затримкою в 12-18 місяців, однак після рішення НБУ знизити ставку до 19% річних у квітні ринкові ставки також почали зниження.

"Що ми бачимо вже зараз – ставки міжбанківського ринку почали знижуватися, навіть незважаючи на те, що ми знизили ставку не так значно. Адже крім зміни ставок діє канал очікувань – важливо не тільки фактичне зниження ставки, але і очікування подальшого зниження в майбутньому. При стабілізації курсу та зниження інфляції з кінця березня – початку квітня депозитні ставки в деяких банках вже стали падати, цей канал починає працювати", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, правління Національного банку України прийняло рішення з 22 квітня 2016 року знизити облікову ставку на 3 п.п. до 19% річних з 22% річних, що діють з 25 вересня 2015 року. Також НБУ удосконалив інструментарій монетарної політики, прирівнявши ставку за депозитними сертифікатами на двотижневий строк до облікової ставки.

Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року, після чого регулятор знизив облікову ставку до 27%, а з 25 вересня – до 22% річних та анонсував її подальше зниження при збереженні спокійній ситуації на ринку.