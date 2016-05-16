Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в січні-березні зріс майже в 11 разів

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-березень 2016 року склав 961,3 мільйона доларів, що в 10,6 рази більше дефіциту за підсумками аналогічного періоду попереднього року на рівні 90,2 мільйона доларів.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України в січні-березні 2016 року до січня-березня 2015 року знизився на 18,5% - до 7,719 мільярда доларів, імпорт - на 9,3%, до 8,680 мільярда доларів.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,87 (у січні-березні 2015 року – 0,99). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводились з партнерами із 205 країн світу.

Обсяг експорту товарів у країни ЄС порівняно з аналогічним періодом попереднього року знизився на 2,7% - до 3,197 мільярда доларів і склав 41,4% у загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів з країн ЄС за цей період знизився на 1,2% - до 3,861 мільярда доларів і склав 44,5% в загальному обсязі імпорту.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію знизився на 38,3% - до 649,9 мільйона доларів, імпорту - на 45,6%, до 1,021 мільярда доларів.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-лютий 2016 року склав 731 мільйон доларів, що в 2,9 рази більше дефіциту за підсумками аналогічного періоду попереднього року на рівні 254,9 мільйона доларів.