Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,39 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 травня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2539,4671 (16 травня – 2545,2175)

100 EUR – 2875,6925 (16 травня – 2888,3128)

10 RUR – 3,9135 (16 травня – 3,9199)

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,36/25,40 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 28,7320/28,7750 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3910/0,3920 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,3947 гривні/долар, до цього годині укладено 572 угода на суму 443,78 мільйона доларів.