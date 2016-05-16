Зниження ставок за гривневими кредитами нижче 10% можливе через 5 років – заступник голови НБУ

Зниження ставок за банківськими кредитами в гривні нижче 10% можливо в перспективі 5 років за умови, що ставки за депозитами на рівні близько 5%, а також при реформуванні судової та податкової систем в Україні.

Такими прогнозами в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН поділився заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

"Якщо ми говоримо про те, що інфляція за 2-3 роки знизиться до 5%, і дійсно відбудуться зміни в судовій і податковій системах, то в перспективі 5 років ставки за гривневими кредитами нижче 10% цілком можливі. Тоді ставки по депозитах будуть близько 5%, і це ще один виклик для банкірів – чи зможуть вони залучати депозити за такими ставками", - сказав Він.

Він підкреслив, що при бажанні отримувати кредити під 3% річних, потрібно бути готовим покласти в банк депозит під 1%.

"Ви готові покласти депозит під такий відсоток? Думаю, українці поки не готові", - додав Сологуб.

Ставка за кредитом, як пояснив заступник голови НБУ, являє собою ставку по депозиту і маржі банку, яка є мірою банківських ризиків, на даний час знаходяться на високому рівні - за слабкості української юридичної системи, не гарантує захист прав кредиторів.

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Як повідомляв УНІАН, банківська система України, за оцінками фінансистів, на поточний момент володіє достатнім обсягом доступної для кредитування ліквідності, проте банки не ризикують спрямовувати кошти на довгострокове кредитування в силу низки причин, включаючи низький рівень інвестиційної привабливості України, ризики платоспроможності позичальників, значний обсяг проблемних кредитів і ризики судової системи.

Раніше Національний банк повідомляв, що очікує відновлення кредитування не раніше кінця 2016 року за умови прийняття ряду законів щодо захисту прав кредиторів, проведення судової реформи та реформи роботи правоохоронних органів з проблемними позичальниками.