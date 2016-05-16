Нацбанк перегляне обмеження щодо депозитів після відновлення співпраці з МВФ - заступник глави НБУ

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

«Крім заборони щодо дивідендів, ми бачимо, що заборону щодо депозитів теж потрібно скасовувати або пом'якшувати. Це викликає недовіру до банків. Вкладник з депозитом у 200 тисяч за ліміту у 50 тисяч розуміє, що не так довго забрати ці гроші, але на підсвідомому рівні побоюється, що цей ліміт може бути знову знижено, і не несе гроші до банківської системи. Важливо надіслати позитивні сигнали після кризи», - сказав Сологуб, відповідаючи на запитання про плани регулятора щодо лібералізації валютного ринку після відновлення співпраці з МВФ.

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Він зазначив, що проблема адміністративних обмежень - у їх значній кількості і різноплановій дії на ринок, у зв'язку з чим універсальних побажань бізнесу щодо скасування тих чи інших обмежень немає.

«Більшості заважає заборона щодо дивідендів. Але є кілька компаній, які просять не знімати цю заборону, побоюючись, що залишаться без валюти, перерахувавши її акціонерам. Експортерам заважає обов'язковий продаж валютної виручки. Імпортерам заважають правила купівлі валюти «Т+2», - додав Сологуб.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України продовжив поступову лібералізацію тимчасових антикризових обмежень на валютному ринку, введених у 2014-2015 роки, в тому числі з 11 травня звільнив від обов'язкового продажу валюти, що надходить для здійснення іноземних інвестицій в Україну. Також регулятор скоротив на 1 день термін бронювання уповноваженими банками гривневих коштів для купівлі валюти за дорученням клієнтів, і тепер купівля валюти буде можлива на третій операційний день (режим «Т+2»).

Національний банк анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку після відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, регулятор заявив про плани скасувати заборону на репатріацію дивідендів за результатами оцінки їх обсягів.

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На даний час на ринку продовжує діяти ще низка обмежень для громадян і бізнесу: зокрема, ліміт видачі гривневої готівки через каси та банкомати у 500 тис. грн у гривні і в еквіваленті 50 тис. грн у валюті на одного клієнта на добу; ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 6 тис. грн на день; обов'язковий продаж 75% валютної виручки та 90-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами; заборона дострокового погашення кредитів резидентами нерезидентам; заборона повернення інвестицій і перерахування дивідендів іноземним інвесторам; зобов'язання банків узгоджувати з НБУ заявки на купівлю валюти понад еквівалент у 50 тис. доларів США.

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