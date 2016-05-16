Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в січні-березні знизився

За даними Державної служби статистики України, імпорт товарів і послуг в Україну, без урахування послуг із переробки давальницької сировини, знизився на 9,1% - до 9,777 млрд дол., експорт товарів і послуг із України знизився на 15,1% - до 9,688 млрд дол.

У повідомленні зазначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

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Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками 2015 року становив 4,065 млрд дол., що на 709 млн дол., або на 21,1%, більше показника за 2014 рік на рівні 3,365 млрд дол.