Профіцит зовнішньої торгівлі послугами в Україні за перший квартал виріс на 7%

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України у січні-березні 2016 року до січня-березня 2015 року знизився на 1,5%, до $2,211 млрд, імпорт - на 8,8%, до $1,099 млрд.

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Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 2,01 (у січні-березні 2015 року - 1,86). Зовнішньоторговельні операції у цей період проводилися з партнерами з 198 країн світу.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі послугами в Україні за підсумками 2015 року становив $4,407 млрд, що на $741 млн, або на 16,8%, менше профіциту за підсумками 2014 року у розмірі $5,148 млрд.