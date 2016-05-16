Нацбанк може підвищити прогноз по ВВП на цей рік у липні

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

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«Передумов погіршувати прогнози поки немає. Щодо ВВП навіть є передумови для поліпшення прогнозу. У нас стандартний цикл перегляду прогнозу. Останній раз ми це робили у квітні, в наступний раз будемо робити у липні», - сказав Сологуб.

Щодо підвищення тарифів на газ він зазначив, що інші складові індексу споживчих цін просіли більш значно, ніж очікувалося.

«Не можна сказати, що через це наші цілі мають змінюватися: була мета 12%, а тепер, наприклад, буде 12,5%. Це орієнтир. Ми даємо собі люфт плюс/мінус 3 процентних пункти. І ми впевнені, що у цьому люфті і будемо - від 9% до 15%», - додав Сологуб.

Як повідомляв УНІАН, ВВП у першому кварталі 2016 року, за оперативними даними Державної служби статистики України, порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактору знизився на 0,7%, порівняно з першим кварталом 2015 року - зріс на 0,1% .

Інфляція в Україні у квітні 2016 року порівняно з попереднім місяцем прискорилася до 3,5%, до квітня 2015 року - сповільнилася до 9,8%.

Національний банк України прогнозує зростання реального ВВП у 2016 році на 1,1% за інфляції близько 12%.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% за інфляції 15,1%, Світовий банк - зростання ВВП на 1% за інфляції 15%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може становити 1% за інфляції до 19%.