США вперше розкрили суму свого боргу перед Саудівською Аравією

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Мінфіну США, розкриті фінансовим відомством згідно з Актом про свободу інформації, передає РБК.

Як зазначає агентство, Саудівська Аравія входить в десятку найбільших іноземних власників держборгу США. Найбільшими ж власниками боргу є Китай ($1,3 трлн) і Японія ($1,1 трлн).

Реальні обсяги боргу США перед Саудівською Аравією можуть навіть бути вище. Валютні резерви Саудівської Аравії становлять $587 млрд. Загальна практика центральних банків, згідно із статистикою МВФ, передбачає розміщення двох третин валютних резервів у доларах. Частина боргових зобов'язань може бути акумульована в офшорних юрисдикціях. Зокрема, Бельгія є власником $143 млрд американських зобов'язань, при цьому на балансі зареєстрованих в королівстві компаній також перебувають казначейські облігації, офіційним власником яких є Китай.

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США публікують дані про іноземних власників своїх казначейських зобов'язань з 1974 року, але Саудівська Аравія ніколи раніше не називалася в числі власників боргу. У списку утримувачів боргів Ер-Ріяд раніше зазначався у складі 14 нафтових країн, на балансі яких до лютого 2016 року сумарно був $281 млрд. Згідно із знову розкритим даними до трійки найбільших власників боргу США серед нафтових держав, крім Саудівської Аравії, входять ОАЕ ($62,5 млрд) і Кувейт ($31,2 млрд).

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У середині квітня газета The New York Times писала про те, що саудівська влада попередила Вашингтон про те, що може розпродати американські активи, що їй належать, на $750 млрд. Це станеться у випадку, якщо в США буде прийнятий закон, який дозволить залучати Саудівську Аравію до відповідальності за звинуваченням у причетності до терактів 11 вересня 2001 року.