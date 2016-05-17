Банківська система України минулого року отримала майже 78 мільярдів збитку

Банківська система України, з урахуванням неплатоспроможних банків, у 2015 році отримала 77,935 мільярда гривень збитку.

Про це свідчать оприлюднені Національним банком України показники банків за 2015 рік за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Згідно з наведеними даними, в тому числі платоспроможні банки отримали 71,891 мільярда гривень збитку, неплатоспроможні – 6,044 мільярда гривень збитку.

На групу банків державної власності припадає 26,166 мільярда гривень збитку, у тому числі 3 з 6 банків отримали прибуток.

Група банків іноземних банківських груп отримала 42,259 мільярда гривень збитку, в тому числі 9 з 25 банків отримали прибуток.

На обидві групи банків з українським капіталом доводиться 3,456 мільярда гривень збитку, у тому числі 55 банків з 78 завершили минулий рік з прибутком.

Раніше Нацбанк повідомляв, що банківська система України, не враховуючи неплатоспроможні банки, 2015 року отримала рекордний збиток на рівні 66,6 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, сумарний збиток працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних, на 1 квітня 2016 року склав 8,011 мільярда гривень, що майже вдвічі нижче за показник на 1 квітня попереднього року.