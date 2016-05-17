Польща обігнала Грецію за рівнем життя

Польща вперше в сучасній історії випередила за рівнем життя країни Західної Європи. Минулого року дохід на душу населення в Греції був меншим, ніж у Польщі.

Про це пише видання Радіо Польща з посиланням на дані МВФ.

"За даними Міжнародного валютного фонду, при врахуванні реальної купівельної спроможності, 2015 року дохід на одного жителя Греції склав 26 тисяч 449 доларів, а дохід на одного поляка був на 6 доларів вищим. За прогнозами МВФ, наступного року ця різниця складе 1,5 тисячі доларів", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що 12 років тому, коли Польща вступала до ЄС, від Греції її відділяла ціла прірва.

Разом з тим дохід на душу населення в Греції становив 96% від середнього доходу по всій Європі, тоді як в Польщі цей показник був на рівні 49%.

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Крім того, за даними МВФ, вже 2018 року за рівнем життя поляки обженуть португальців. Згідно з прогнозами аналітиків, тоді в Португалії дохід на душу населення становитиме 30 тисяч 134 доларів, а у Польщі – 30 тисяч 692 доларів.