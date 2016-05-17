Вкладникам банку "Хрещатик" почнуть виплати з 18 травня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 18 травня почне виплати вкладникам неплатоспроможного банку "Хрещатик", повідомляється на сайті Фонду.

Згідно з повідомленням, виплати будуть проводитися за депозитами, термін дії яких закінчився до 4 травня 2016 року включно, а також за поточними та картковими рахунками. Виплати вкладникам будуть здійснюватися через банки ПУМБ, "Ощадбанк", "Південний" та "Укрсиббанк" залежно від регіону проживання вкладника.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в банк "Хрещатик" 5 квітня на підставі рішення Національного банку про визнання даної фінансової установи неплатоспроможним.

Згодом Фонд гарантування продовжив термін тимчасової адміністрації в банку "Хрещатик", яка раніше мала завершити свою роботу до 5 травня, на один місяць – до 4 червня включно.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року та входить до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.