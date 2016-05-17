Сорос позбувається біржових активів - інвестує в золото

Фонд фінансиста Джорджа Сороса Soros Fund Management оприлюднив на сайті американського біржового регулятора SEC квартальні дані по своїми вкладеннями: з документів випливає, що фонд виходить з американських цінних паперів, скуповуючи при цьому частки в компаніях, які так чи інакше працюють з дорогоцінними металами, повідомляє РБК.

"В цілому з січня по березень 2016 року вартість розкриваються активів Фонду Сороса (тобто торгуються на біржі і обов'язково згадуються в документах SEC) впала на 37%, до 3,5 мільярда доларів. Наприклад, бізнесмен повністю вийшов з телекомунікаційного гіганта Level 3 Communications (на 31 грудня він володів акціями на суму 173 мільйони доларів) і хімічного концерну Dow Chemicals (володів паперами на 161 мільйон доларів)", - йдеться в повідомленні.

При цьому Сорос придбав майже 20 мільйонів акцій канадської гірничодобувної компанії Barrick Gold, яка є одним з провідних виробників золота у світі. Для Сороса це виявилося вдалим вкладенням: за даними біржі NYSE, де торгується фірма, котирування Barrick Gold з початку року стабільно зростали. У результаті з 1 січня по сьогоднішній день акції фірми виросли в ціні в 2,5 рази.

Інший інвестфонд, Glenview Capital Management, подібно до Фонду Сороса, теж позбувається від біржових акцій. Обсяг таких вкладень у нього впав в січні - березні на 22%, до 13,6 мільярда доларів.

За перший квартал 2016 року ціна за тройську унцію золота зросла на 16%, що є найбільшим квартальним зростанням показника з 1986 року. Відповідно, золото є для інвесторів найбільш привабливим активом.

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Коли наприкінці 2012 року золото стало втрачати в ціні, Сорос був одним з перших, хто більш ніж наполовину скоротив свої вкладення в цей дорогоцінний метал. За півроку вартість унції обвалилася з приблизно 1700 доларів до близько 1200 доларів, після цього ще два роки повільно знижувалася, досягнувши мінімуму у 1049 доларів в середині грудня 2015 року. Після цього золото знову почало зростати в ціні, зараз за унцію дають вже 1276 доларів.