Мінфін очікує проведення Ради директорів МВФ щодо українського питання в червні

Міністерство фінансів України очікує, що засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо українського питання, на якому може бути прийнято рішення про надання нашій країні траншу на 1,7 мільярда доларів, відбудеться в червні.

Про це повідомив журналістам заступник міністра фінансів України Юрій Буца.

"Засідання ради не прив'язане до від'їзду місії, а до виконання попередніх умов. Ми взяли на себе зобов'язання виконати попередні умови в червні. Тому, ми сподіваємося, що в червні, після виконання Україною всіх зобов'язань, відразу ж буде засідання ради Фонду", - сказав Буца, відповідаючи на питання, за який період часу після від'їзду місії МВФ, яка завершить свою роботу в Києві 18 травня, можливе проведення Ради директорів Фонду з українського питання.

Чиновник висловив надію, що представники місії МВФ повернуться до Вашингтона з чітким розумінням того, що український уряд має намір виконувати взяті на себе зобов'язання. За його словами, суть місії полягає в узгодженні оновленого тексту меморандуму, та проблемних питань по ключових позиціях документа немає.

"Ми сьогодні верифікуємо весь текст ще раз, оскільки задіяна велика кількість органів влади - учасників переговорів з української сторони. І багато експертів, МВФ, які безпосередньо працюють з цими органами влади. Міністерство фінансів координує цю роботу, бо ми є реперною точкою, що збирає всю інформацію. Сьогодні ми фактично сідаємо з місією і ще раз проходимся по всім домовленостям", - додав Буца.

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Як повідомляв УНІАН, місія ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду працює в Києві з 10 по 18 травня для обговорення і завершення другого перегляду програми реформ, схваленої в березні 2015 року. В рамках цієї програми загальним обсягом 17,5 мільярда доларів Україна отримала два транші кредиту - 5 мільярдів доларів 13 березня і 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.

Підсумком роботи місії МВФ може стати отримання нашою країною чергового траншу кредиту на 1,7 мільярда доларів і пов'язаного з цією програмою фінансування на 5 мільярдів доларів від інших кредиторів, включаючи Європейський Союз та уряд США.

За оцінками ряду експертів, Фонд може піти на поступки за деякими параметрами програми, враховуючи, про Кабінет міністрів України з 1 травня підвищила тарифи на газ до ринкового рівня з випередженням графіка, передбаченого програмою з МВФ.

Напередодні приїзду місії МВФ зберіг прогноз розвитку економіки України на рівні 1,5% за підсумками 2016 року при інфляції 15,1%.