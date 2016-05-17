Росія вимагає включити "борг Януковича" у програму допомоги МВФ Україні

Голова Мінфіну РФ Антон Сілуанов заявив, що Росія вимагатиме включення погашення боргу перед РФ на 3 мільярди доларів до програми допомоги Міжнародного валютного фонду Україні, заявив він в інтерв'ю одному з російських телеканалів.

"У нас не було діалогу на рівні міністрів фінансів. На жаль, його немає. Незважаючи на те, що ми як кредитори самі пропонували умови реструктуризації тримільярдного боргу України. Україна на них ніяк не відреагувала. З боку України ми не отримували жодних прийнятних пропозицій. Були технічні переговори, на яких були запропоновані умови реструктуризації гірші, ніж для комерційних кредиторів", - сказав Силуанов.

"Ми як суверенний кредитор зараз, при підготовці нової уточненої програми надання МВФ кредитів Україні, будемо відстоювати інтереси включення до цієї програми зобов'язань України перед Росією", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, борг у 3 мільярди доларів, взятий урядом Януковича в грудні 2013 року, був визнаний держборгом України наприкінці 2015 року, він увійшов до периметру реструктуризації, однак за рішенням саме російської сторони не пройшов реструктуризацію. За рішенням уряду, на виплату цього боргу був накладений мораторій. Росія стала ініціатором судового розгляду по боргу в арбітражному суді Лондона.

За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, майбутній судовий розгляд з Росією буде складним і триватиме кілька років. Разом з тим експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу, при цьому Україна не буде відчувати проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.

В Україні з 10 по 18 травня працює місія МВФ. Йде другий перегляд програми співробітництва EFF. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між українською владою і Радою директорів МВФ. Очікується, що сторони зможуть узгодити його вже до кінця травня і потім представити на розгляд Ради директорів МВФ.

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Фінансисти міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings припускають, що Україна в разі відновлення співпраці з МВФ може отримати третій транш кредиту за програмою EFF обсягом 1,7 мільярда доларів в липні поточного року.