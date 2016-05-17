За квітень безробітних українців стало менше на 32 тисячі осіб

Кількість безробітних в Україні в квітні 2016 року зменшилася порівняно з березнем на 7%, в абсолютних цифрах - на 32,8 тисячі осіб, до 434,7 тисячі, повідомила Державна служба статистики.

Кількість зареєстрованих безробітних склало 1,6% населення працездатного віку, або на 0,1 п. п. менше показника за березень поточного року.

Кількість безробітних, які отримують допомогу, скоротилася майже на 38 тисяч осіб – до 339 тисяч. При цьому середній розмір допомоги у квітні склав 1472 гривень проти 1566 гривень місяцем раніше. Отримали роботу в квітні 11,6% зареєстрованих безробітних проти 9,6% місяцем раніше.

Конкурс на одне вакантне місце в квітні склав 11 осіб, тоді як у березні на одну вакансію претендувало 9 безробітних.

Дані наводяться без урахування АР Крим і зони проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

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Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні, за даними Держстату, на кінець 2015 року склав 490,8 тисячі осіб, а на кінець 2014 року - 512,2 тисячі осіб, що в обох випадках відповідало 1,9% населення працездатного віку.

Рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці (МОП) для осіб віком від 15 до 70 років, 2015 року знизився до 9,1% порівняно до 9,7% за підсумками 2014 року.

Як зазначається в оприлюдненій у квітні 2016 року консенсус-прогнозі, сформованому за результатами опитування експертів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, рівень безробіття в Україні 2016 року прогнозується на рівні 9,2% за методологією МОП.