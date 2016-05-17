У Кабміні підрахували розмір фінансової допомоги Україні з 1992 року

Україна з 1992 року за договорами з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) отримала 9,3 мільярда доларів, а також 4 мільярди доларів безповоротної грантової допомоги, повідомила глава департаменту міжнародної допомоги Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олена Трегуб на своїй сторінці в Facebook.

"Проектів розвитку від МФО - на 9,3 мільярда доларів, грантових угод – на 4 мільярди доларів", - написала вона.

Також Трегуб зазначила, що з діючого портфоліо договорів про міжнародну допомогу Україна використовує близько 1 мільярд доларів на рік.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг технічної допомоги Україні від міжнародних партнерів з моменту проголошення незалежності склав 3,2 мільярда доларів.

В Україні другий тиждень працює місія Міжнародного валютного фонду, підсумком роботи якої може стати отримання нашою країною чергового траншу кредиту на 1,7 мільярда доларів та пов'язаного з програмою фінансування на 5 мільярда доларів від інших кредиторів, включаючи Європейський Союз та уряд США.

За оцінками низки експертів, Фонд може піти на поступки за деякими параметрами програми, враховуючи, що Кабінет міністрів України з 1 травня підвищила тарифи на газ до ринкового рівня з випередженням графіка, передбаченого програмою з МВФ.