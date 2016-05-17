Доходи місцевих бюджетів з початку року зросли на 47%

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів за січень-квітень поточного року без урахування трансфертів склали 41,7 мільярда гривень, що на 46,8%, або на 13,3 мільярда гривень, що більше показника за аналогічний період минулого року (у співставних умовах та без урахування територій, непідконтрольних українській владі).

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, надходження протягом 4 місяців склали 41,9% річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами.

Також повідомляється, що станом на 1 травня місцеві бюджети отримали 61,4 мільярда гривень міжбюджетних трансфертів, що становить 95,9% від запланованих на цей період обсягів.

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Як повідомляв УНІАН, надходження до загального фонду місцевих бюджетів за січень-березень поточного року без урахування трансфертів склали 30,1 мільярда гривень, що на 46%, або на 9,5 мільярда гривень, що більше показника за аналогічний період минулого року.

За 2015 рік до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування трансфертів, надійшло 99,8 мільярда гривень.