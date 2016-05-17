Іноземні інвестиції в Україну зросли на 0,7%

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 квітня 2015 року склав 42,820 мільярда доларів, що на 297 мільйона доларів, або на 0,7% вище показника на початок поточного року на рівні 42,523 мільярда доларів.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у першому кварталі в акціонерний капітал нерезидентів надійшло 1,036 мільярда доларів нових інвестицій, при цьому відтік за період склав 86,3 мільйона доларів, а також негативний вплив мала негативна переоцінка інвестицій на 652,5 мільйона доларів, у тому числі курсова різниця на 634 мільйони доларів.

У повідомленні наголошується, що інвестиції в першому кварталі надходили з 125 країн світу. Основними інвесторами України, на яких припадає 82,9% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, Австрія, Великобританія, Британські Віргінські Острови, Франція, Швейцарія та Італія.

Найбільша частина інвестицій в обсязі 13,226 мільярда доларів, або 30,9% їх загального обсягу, припадає на українську промисловість.

Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками перед прямими інвесторами на 1 квітня склала 7,888 мільярда доларів, загальний обсяг прямих інвестицій, включаючи акціонерний капітал та боргові інструменти - 50,709 мільярда доларів.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 1 квітня склав 6,232 мільярда доларів. Прямі інвестиції з України надходили в 47 країн світу, в тому числі найбільша частка припадає на Кіпр (93,5%).

Вимоги українських прямих інвесторів за борговими інструментами до підприємств за кордоном на 1 квітня склали 217,4 мільйона доларів, загальний обсяг прямих інвестицій з урахуванням акціонерного капіталу і боргових інструментів – 6,450 мільярда доларів.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Також у повідомленні наголошується, що дані про прямі інвестиції в Україну та з України є попередніми і використовуються Національним банком для складання платіжного балансу та визначення міжнародної інвестиційної позиції.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій до економіки України (акціонерний капітал нерезидентів) на 31 грудня 2015 року склав 43,371 мільярда доларів, що на 2,373 мільярда доларів, або на 5,19%, що нижче показника на початок року на рівні 45,745 мільярда доларів. Зниження обсягу інвестицій за 2015 рік обумовлено курсовою різницею, за рахунок чого акціонерний капітал знизився на 5,024 мільярда доларів, у той час як відплив акціонерного капіталу виявився незначним і становив 891,3 мільйона доларів, і при цьому надійшло 3,764 мільярда доларів нових інвестицій.

За оцінками Національного банку України, офіційний обмінний курс гривні до долара США в березні поточного року зміцнився на 3%, в результаті чого девальвація гривні з початку року - за січень-березень – сповільнилася до 9,4%.