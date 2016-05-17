Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,27 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 травня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2527,3426 (17 травня – 2539,4671)

100 EUR – 2860,4464 (17 травня – 2875,6925)

10 RUR – 3,9175 (17 травня – 3,9135)

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Як повідомляв УНІАН, 17 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,23/25,29 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,6170/28,6760 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3890/0,3900 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,2734 гривні/долар, станом на цю годину укладено 636 угод на суму 487,79 мільйона доларів.