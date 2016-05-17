Міністр фінансів анонсував підписання угоди між Україною і США про взаємну допомогу в митних справах

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Тільки що завізував проект угоди між урядами України та США про взаємну допомогу між нашими митними адміністраціями. Завтра виношу на розгляд Кабміну проект розпорядження про схвалення угоди", - написав міністр.

Також Данилюк зазначив, що український уряд продовжить працювати над посиленням співпраці з міжнародними партнерами в митній сфері, і нагадав, що відповідні міжурядові угоди вже укладені з Хорватією, Боснією і Герцеговиною.

"Також у процесі підготовки угода з Об'єднаними Арабськими Еміратами", - додав міністр.

Раніше про майбутнє підписання угоди між Україною та США про взаємну допомогу в митних справах повідомило Посольство України в США з посиланням на підсумки зустрічі посла України в США Валерія Чалого з міністром внутрішньої безпеки США Джеєм Джонсоном, керівником Митної та прикордонної служби США Гілом Керліковське і помічником керівника митної та прикордонної служби США з міжнародних питань Марком Кумансом.

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Як повідомляв УНІАН, уряд США заявив про готовність виділити 4 млн дол. на дворічний проект реформування української митниці.

Рішення про залучення іноземних менеджерів на митницю було прийнято урядом України навесні 2015 року, а 11 лютого 2016 року Кабінет міністрів затвердив Концепцію щодо залучення до реформування митниці міжнародних компаній - радників.